المصارف السعودية تزيد قروضها الشخصية 28 مليار ريال في 3 أشهر

ارتفع إجمالي القروض الشخصية المقدمة من المصارف السعودية بنسبة 2.2% بواقع 28 مليار ريال من 1.243 تريليون ريال بنهاية 2023 إلى 1.271 تريليون ريال بنهاية آذار / مارس 2024 وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض الشخصية بنسبة 1.1% وبواقع 14 مليار ريال من 1,257 تريليون ريال في شباط / فبراير 2024 إلى 1,271 تريليون ريال في مارس 2024.

وارتفعت قروض التعليم المقدمة من المصارف السعودية من 6,17 مليار ريال في فبراير إلى 6,27 مليار ريال في مارس.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية بنسبة 3.3% وبواقع 85 مليار ريال إلى 2,668 تريليون ريال في مارس 2024 مقارنة مع 2,583 تريليون ريال بنهاية 2023.

وتوزعت آجال الائتمان المصرفي كالآتي:

طويل الأجل: 1.297 تريليون ريال.

متوسط الأجل : 410.7 مليون ريال.

قصير الأجل : 960 مليون ريال.