المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية كما هي وفقا لقراره اليوم الخميس، ليتماشى مع التوقعات التي أكد عدم تحريك أسعار الفائدة.

وجاء في بيان المركزي المصري أن تركيزه سيكون منصبا على التضخم المستقبلي وليس في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي مستقر في الربع الثالث من العام الجاري.

وثبتت أسعار الفائدة الرئيسية في مصر عند مستوى 19.25 بالمئة للإيداع و20.25 بالمئة للإقراض، وذلك ما تم الاستقرار عليه في اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي.

البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي قد أعلن زيادة أسعار الفائدة نقطة مئوية واحدة في أغسطس الماضي، ليبلغ حجم الارتفاع في أسعار الفائدة 11% منذ بداية التحريك في مارس 2022 عندما بدأ تحرير سعر الصرف المحلي ليتهاوى الجنيه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية.

وجاء في بيان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أن القرار هو الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، مع مواصلة العمل على تقييم أثر السياسة التقييدية التي تم انتهاجها مؤخرا.