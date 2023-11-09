المركزي السعودي يوحد كلفة تمويل الأفراد

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” إصدار “قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR)”، في مبادرة لتطوير ممارسات الإفصاح عن معدل النسبة السنوية للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية، إضافة إلى توحيد آلية احتساب المعدل لمختلف المنتجات في قطاع التمويل.

وشملت قواعد جملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام عامة تتعلق بطريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، وتحديد عدد من البنود الواجب الالتزام بها عند احتساب تكلفة التمويل، إضافة إلى متطلبات لآلية تطبيق حاسبة معدل النسبة السنوي ومراجعتها وتحديثها دوريا من الجهات التمويلية.

موعد تطبيق قواعد المركزي السعودي الجديدة

ويسري تطبيق هذه القواعد بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشرها على موقع البنك المركزي.

وطرح البنك المركزي السعودي في وقت سابق مشروع “قواعد احتساب معدل النسبة السنوي”؛ لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين حياله، وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالحسبان في الصيغة النهائية لهذه القواعد.