الوطنية للتأمين: “المركزي السعودي” يمنح الضوء الأخضر لـ “الأمن السيبراني”

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي النهائية على منتج تأمين الأمن السيبراني.

وأصدرت الشركة بياناً صحفياً نشره سوق السعودية المالي قالت فيه إنها استلمت اليوم الأحد، موافقة البنك المركزي السعودي النهائية على منتج تأمين الأمن السيبراني وحماية الخصوصية والمقدم لفئة العملاء المجموعات في المملكة العربية السعودية.

وتلتزم إدارة الشركة الوطنية بتنفيذ وفرض سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة الاحتيال في عمليات الشركة من خلال منع واكتشاف الأنشطة الإحتيالة.

كما تتبع نهجاً بعدم التسامح تجاه الاحتيال سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. وستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة ضد الأشخاص الذين يرتكبون أو يحاولون أو يساعدون أي شخص في ارتكاب الاحتيال.

لوائح البنك المركزي السعودي

وتتخذ الشركة سياسة مكافحة الاحتيال الخاصة بها تتضمن متطلبات الالتزام واللوائح الصادرة من البنك المركزي وأنها ستلبي توقعات عملاءها من خلال ضمان التزامها وحفاظها على بيئة رقابية فعالة، بحسب موقع الشركة.