المركزي السعودي يعزز الحوكمة والشفافية في المصارف الإسلامية

ذكرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن القواعد الخاصة بالتمويل الإسلامي الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) خلال الفترة من 2020 إلى النصف الأول من عام 2024 تعمل على تعزيز اللوائح التنظيمية للخدمات المصرفية الإسلامية إلى حد ما، من خلال تحسين الشفافية ومتطلبات إعداد التقارير، والتوحيد القياسي والحوكمة الشرعية، وزيادة ثقة المستهلك في المنتجات التي تمتثل للشريعة.

وفي حين أن سوق الخدمات المصرفية الإسلامية السعودية هو الأكبر على مستوى العالم، ويتوقع أن تكون بيئة التشغيل مواتية خلال النصف الثاني من 2024 إلى 2025، فإن المشكلات المستمرة تشمل انخفاض المعايير، ولوائح التمويل الإسلامي التي لا تزال قيد التطوير، والإفصاحات المجزأة.

وقامت البنوك الإسلامية السعودية بإدراج الإفصاحات المتعلقة بتحليل المشاركة في الأرباح في بياناتها المالية منذ نهاية عام 2023. وفي حين أن البنك سيتحمل خسائر في حالة تخلفه عن السداد أو إهماله أو انتهاكه لأي من شروط وأحكام اتفاقية استثمار المشاركة في الأرباح، فإن الخسائر بخلاف ذلك يمكن أن يتحملها المستثمرون (المودعون). وهذا يتماشى مع تصنيف البنوك الإسلامية في ولايات قضائية أخرى، وستنظر وكالة فيتش إلى حسابات الاستثمار في المشاركة التي تحمل خسارة على أنها تقصير في السداد. ومن الناحية العملية، تعتقد فيتش أن المودعين لن يتحملوا خسائر بسبب تأثير ذلك على الثقة في النظام المصرفي. وارتفعت حسابات الاستثمار في الأرباح إلى 7.1% من الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في نهاية عام 2022 (2021: 6.4%).

متطلبات إضافية لكفاية رأس المال

كما أصدر البنك المركزي السعودي متطلبات إضافية لكفاية رأس المال للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتهدف الشركة إلى ضمان تحديد المخاطر المرتبطة بالمنتجات والعقود المصرفية الإسلامية بشكل مناسب، مع متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق. ولا يتوقع أي تأثير مادي من اعتماد هذه القاعدة حيث لا يوجد تغيير جوهري في المعاملة بين الإطار الحالي للبنك المركزي السعودي المطبق على البنوك التقليدية والإطار المطبق على البنوك الإسلامية.

إطار لإدارة المخاطر

كما أصدر البنك المركزي السعودي إطاراً لإدارة المخاطر للبنوك التي تمارس الخدمات المصرفية الإسلامية، بما في ذلك وضع الحد الأدنى من المبادئ لإدارة المخاطر. ويظهر الإفصاح عن البيانات المالية أن البنوك الإسلامية السعودية مطالبة بالحفاظ على احتياطيات معادلة الأرباح أو احتياطيات مخاطر الاستثمار للتخفيف من المخاطر التجارية النازحة وتسهيل العوائد للمودعين. ويمكن أن يساعد هذا أيضاً في ضمان عدم مشاركة البنوك الإسلامية السعودية في الخسائر الناتجة عن حسابات الاستثمار في المشاركة.

وأصدر البنك المركزي السعودي إطار حوكمة الشريعة للبنوك وشركات التمويل المحلية، بهدف تعزيز إجراءات حوكمة الشريعة وتعزيز الثقة في قطاع التمويل الإسلامي. كما أصدر عقداً قياسياً للتمويل الاستهلاكي للأفراد، والذي يغطي المرابحة والتورق، ومن المرجح أن يساعد في توحيد المعايير.

وتشمل القواعد المتعلقة بالمنتجات والخدمات المصرفية الجديدة الحاجة إلى موافقات اللجنة الشرعية على المنتجات الإسلامية الجديدة، من بين متطلبات أخرى. كما تم إصدار إرشادات بشأن اتفاقيات إعادة الشراء، مع أحكام تتعلق بمبالغ التأخر في السداد، وعدم مطالبة الأطراف بأي نزاع على أساس التزام اتفاقيات إعادة الشراء بالشريعة الإسلامية. كما تم تحديث قواعد الأطراف ذات الصلة للبنوك لتشمل أعضاء اللجنة الشرعية.

وهناك مبادرة حكومية أخرى مخطط لها تتمثل في إنشاء هيئة شرعية مركزية لمواءمة جميع مناهج البنوك في ما يتعلق بالامتثال للشريعة الإسلامية. وتأتي العديد من هذه اللوائح على خلفية قيام البنك المركزي السعودي بتطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية.