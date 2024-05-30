المركزي السعودي يضع حداً أقصى على رسوم الخدمات المصرفية

وضع البنك المركزي السعودي “ساما” مسودة مشروع تحدد الأحكام العامة التي يجب على البنوك والمصارف التقيد بها عند تحديد رسوم الخدمات والمنتجات البنكية، وتحديد الحد الأقصى لرسوم الخدمات البنكية الأساسية للعملاء الأفراد التي يمكن للبنوك والمصارف تحصيلها.

وقد أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، عبر موقعه الإلكتروني اليوم، عن طرح مشروع “مسودة دليل التعرفة البنكية”، لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويهدف هذا المشروع إلى تمكين ودعم العملاء الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الخدمات والمنتجات البنكية بكل يسر وسهولة، من خلال وضع الأحكام العامة التي يجب على البنوك والمصارف التقيد بها عند تحديد رسوم الخدمات والمنتجات البنكية، وتحديد الحد الأقصى لرسوم الخدمات البنكية الأساسية للعملاء الأفراد التي يمكن للبنوك والمصارف تحصيلها، إضافة إلى المعايير التي يجب مراعاتها عند تحديد رسوم جميع الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للعملاء من الأفراد والأشخاص الاعتباريين.

وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة دليل التعرفة البنكية” على مدى (15) يوماً، ودراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ لاعتماد الصيغة النهائية لها.

ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.