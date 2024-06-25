فريق التحرير by فريق التحرير

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المركزي السعودي يرخص لشركتي تمويل وتجميع ودائع

أكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، عبر موقعه الإلكتروني اليوم، عن الترخيص لشركة “سلفة للتمويل” لمزاولة نشاط التمويل من نظير إلى نظير، والترخيص لشركة “ودائع للتقنية المالية” لمزاولة نشاط تجميع الودائع المربوطة لأجل، وذلك للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية.

ويتماشى منح الرخصتين مع سعي البنك المركزي السعودي لتطوير قطاع التقنية المالية، وفي سبيل تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية لتعزيز الابتكار في القطاع المالي، ورفع مستوى الشمول المالي لوصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

​وأكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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