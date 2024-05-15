المركزي السعودي يرخص لشركة للتمويل الجماعي بالدين

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن الترخيص لشركة “هلا للتمويل” لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وبإضافة هذا الترخيص، يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط (11) شركة، فيما يصبح عدد شركات التمويل المرخصة / المصرحة (62) شركة في المملكة.

ويسعى البنك المركزي السعودي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وأكد البنك المركزي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

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