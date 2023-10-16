فريق التحرير by فريق التحرير

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المركزي السعودي يرخص لبنك صحار الدولي

تسلم بنك صحار الدولي العماني رسالة من البنك المركزي السعودي تفيد بعدم الممانعة على بدء أعمال فرع البنك في الرياض

فريق التحرير by فريق التحرير

وافق البنك المركزي السعودي “ساما” على بدء عمليات فرع بنك صحار الدولي العماني في مدينة الرياض.

وقال بنك صحار الدولي، في إفصاح على بورصة مسقط، إنه تسلم رسالة من البنك المركزي السعودي تفيد بعدم الممانعة على بدء أعمال فرع صحار الدولي في الرياض.

وأضاف أن ذلك رهن بالوفاء بالمتطلبات التنظيمية، مشيراً إلى أنه سيفصح عن أية تطورات جوهرية وفقاً للمتطلبات التنظيمية.

وكان مجلس الوزراء في السعودية قد وافق في تشرين الأول / أكتوبر 2021، على الترخيص لبنك صحار الدولي بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

وفوض مجلس الوزراء وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

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