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المركزي السعودي ينضم إلى مشروع العملات الرقمية للبنوك العابرة للحدود

بنوك مركزية تبحث عن العملات الرقمية لتعزيز المدفوعات العابرة للحدود، وذلك لجعل الدفع أسرع وأرخص وأكثر شفافية، وفقًا لرؤية مجموعة العشرين.

فريق التحرير by فريق التحرير

اعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن انضمامه كشريك في مشروع “إم بريدج” mBridge، الذي يهدف إلى اختبار منتج الحد الأدنى (MVP) للعملات الرقمية للبنوك المركزية.

يُعتبر هذا المشروع الأول من نوعه الذي يهدف إلى تطوير نظام للمدفوعات عبر الحدود باستخدام العملات الرقمية المخصصة للمؤسسات المالية، مما يعكس مرحلة متقدمة من التطوير والابتكار في هذا المجال.

هذه الخطة الجديدة التي اتخذها البنك المركزي السعودي من ساما الانضمام إلى مشروع “إم بريدج”، تعكس هذه الخطوة جهود البنك المركزي في دراسة وتحليل العملات الرقمية المخصصة له، وتحديد التحديات والفرص المتعلقة بهذا المجال.

يتوقع أن تسهم المرحلة القادمة من المشروع في تقييم جدوى استخدام هذه العملات الرقمية للبنوك المركزية في تعزيز فعالية المدفوعات العابرة للحدود بين البنوك التجارية.

ستساهم المرحلة القادمة من المشروع في تقييم جدوى استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية في تعزيز فعالية المدفوعات العابرة للحدود بين البنوك التجارية.

تذكرنا مجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية في أكتوبر 2020، بضرورة تعزيز المدفوعات العالمية عبر الحدود، بحيث تكون عمليات الدفع أسرع وأقل تكلفة وأكثر شمولًا وشفافية.

في هذا السياق، دعت الخارطة الطريق إلى إجراء تقييم للتصاميم المحلية المقترحة للعملة الرقمية من قبل عدة بنوك مركزية، واختبار إمكانية استخدامها في تسوية عمليات المدفوعات عبر الحدود.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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