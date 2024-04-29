تحتضن العاصمة السعودية، الرياض، اجتماعًا عالي المستوى يومي الاثنين والثلاثاء 29-30 أبريل 2024م، يهدف إلى استكشاف جوانب إدارة احتياطيات البنوك المركزية ومناقشة التحديات والفرص المتعلقة بها.



ينظم هذا الاجتماع برعاية البنك المركزي السعودي “ساما” بالتعاون مع بنك التسويات الدولية (BIS)، ويحظى بحضور مديره العام أوغستين كارستنز، إلى جانب مجموعة من الخبراء ومديري البنوك المركزية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، وذلك لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بإدارة الاحتياطيات.

و يتمحور الاجتماع حول استقصاء الجوانب المهمة لإدارة احتياطيات البنوك المركزية، ويشكل منبرًا لتبادل المعرفة والخبرات، يتوقع أن تتناول المناقشات التحديات التي تواجه إدارة احتياطيات النقد الأجنبي وتحليل اتجاهاتها المستقبلية.

من المتوقع أن تقدم الجلسات المتخصصة وحلقات النقاش فرصة للخبراء لطرح رؤاهم وتبادل الخبرات بهدف تعزيز التعاون بين البنوك المركزية.

و أكد محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، أن التطورات المستمرة في الساحة المالية العالمية تشكل تحديات وفرصًا استثمارية جديدة لمديري احتياطيات البنوك المركزية في المنطقة. وأشار إلى أن الاجتماع يأتي كمنصة لاستقصاء هذه الجوانب المهمة وتبادل المعرفة من خلال سلسلة من الجلسات المتخصصة.

من المواضيع التي سيناقشها المشاركون في الاجتماع تحديات إدارة احتياطيات النقد الأجنبي واتجاهاتها. ومن المتوقع أن تسهم حلقات النقاش والجلسات التفاعلية التي ستقدمها خبراء البنوك المركزية في تعزيز التعاون وتبادل الرؤى بين المشاركين.

يعكس هذا الاجتماع الارتفاع في مستوى التعاون الدولي والإقليمي فيما يتعلق بإدارة الاحتياطيات، ويشكل مناسبة للتبادل الثري بالخبرات والمعرفة لتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة وما وراءها.

#البنك_المركزي_السعودي يستضيف الاجتماع الإقليمي عالي المستوى لإدارة الاحتياطيات بالتعاون مع بنك التسويات الدولية في #الرياض.https://t.co/Xrlx9fVA0a pic.twitter.com/Db7PJACrG2 — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) April 29, 2024



