المركزي الإماراتي يزيد رصيده من الذهب إلى 19.6 مليار درهم

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 12.6% إلى 19.615 مليار درهم في نهاية آذار / مارس الماضي، مقارنة بنحو 17.41 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل أكثر من 2.2 مليار درهم.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر زاد على أساس شهري بنحو طفيف بلغت نسبته 9.8%، مقارنة بنحو 17.86 مليار درهم في شباط / فبراير السابق .

وشهد رصيد المصرف المركزي من الذهب نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها مصرف الإمارات المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.