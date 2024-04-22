أصدر المصرف الإماراتي المركزي إشعارًا مهمًا إلى البنوك وشركات التمويل بخصوص تقديم تسهيلات لعملائهم المتأثرين بالظروف الجوية الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وفي التفاصيل، أعلن المصرف المركزي عن إمكانية تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية وقروض السيارات لمدة تصل إلى 6 أشهر، دون فرض رسوم إضافية أو زيادة في الفوائد على المبالغ المؤجلة. تأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المستمر للمواطنين والمقيمين الذين تأثروا بالحالة الجوية السائدة.

من ناحية أخرى، أوضح المصرف المركزي أن الأضرار التي لحقت بالمركبات والمنازل نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة الإمارات مؤخرًا تغطى بواسطة التأمين في حال توفر وثيقة التأمين الشامل. وأشار إلى أن شركات التأمين المعنية مسؤولة عن تقديم التعويضات المناسبة لأصحاب العقارات والمركبات المتضررة.

فيما دعا المصرف المركزي أفراد الجمهور للتحقق من شروط وثيقة التأمين وفهمها جيدًا للحصول على حقوقهم بشأن التعويضات المستحقة. وفي حال وجود أي شكوى أو نزاع مع شركات التأمين، يمكنهم التوجه إلى وحدة “سندك” المختصة في التسوية الودية للمنازعات المصرفية والتأمينية.

أصدر #مصرف_الإمارات_المركزي اليوم إشعاراً إلى كافة البنوك وشركات التمويل بشأن إمكانية تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية وقروض السيارات للعملاء المتضررين من تداعيات الحالة الجوية لمدة ستة أشهر بدون فرض رسوم أو فائدة/أرباح إضافية أو زيادة مبلغ أصل القرض على العميل مقابل تأجيل سداد… — Central Bank of the UAE (@centralbankuae) April 22, 2024