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“المركزي الإماراتي”: تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية وقروض السيارات

في إطار التسهيلات المقدمة للمواطنين والمقيمين الذين يعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الأحوال الجوية السائدة، وجه المركزي بتأجيل سداد أقساط قروضهم الشخصية وقروض السيارات للفترة المحددة دون أي تكاليف إضافية.

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدر المصرف الإماراتي المركزي إشعارًا مهمًا إلى البنوك وشركات التمويل بخصوص تقديم تسهيلات لعملائهم المتأثرين بالظروف الجوية الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وفي التفاصيل، أعلن المصرف المركزي عن إمكانية تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية وقروض السيارات لمدة تصل إلى 6 أشهر، دون فرض رسوم إضافية أو زيادة في الفوائد على المبالغ المؤجلة. تأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المستمر للمواطنين والمقيمين الذين تأثروا بالحالة الجوية السائدة.

من ناحية أخرى، أوضح المصرف المركزي أن الأضرار التي لحقت بالمركبات والمنازل نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة الإمارات مؤخرًا تغطى بواسطة التأمين في حال توفر وثيقة التأمين الشامل. وأشار إلى أن شركات التأمين المعنية مسؤولة عن تقديم التعويضات المناسبة لأصحاب العقارات والمركبات المتضررة.

فيما دعا المصرف المركزي أفراد الجمهور للتحقق من شروط وثيقة التأمين وفهمها جيدًا للحصول على حقوقهم بشأن التعويضات المستحقة. وفي حال وجود أي شكوى أو نزاع مع شركات التأمين، يمكنهم التوجه إلى وحدة “سندك” المختصة في التسوية الودية للمنازعات المصرفية والتأمينية.

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فريق التحرير

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