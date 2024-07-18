المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة واليورو يتراجع

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الخميس، بعد أن قام بتخفيضها في حزيران / يونيو، ما أدى إلى تراجع اليورو من 1.0935 دولار إلى 1.0910 دولار كما أوردت وكالة “رويترز”.

وسيبقى سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع دون تغيير عند 4.25% و4.50% و3.75% على التوالي.

وانخفض معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو إلى 2.5% في يونيو من 2.6% سابقاً، لكن القراءة الأساسية – باستثناء المكونات المتقلبة للطاقة والغذاء – جاءت أعلى من التوقعات المتفق عليها، وظلت ثابتة عند 2.9%.

ويتوقع المحللون أن ينتظر البنك المركزي الأوروبي صدور المزيد من البيانات حول الأجور والنمو الاقتصادي والإنتاجية قبل تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر.

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى توقعات التضخم وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية كأسباب وراء خفض أسعار الفائدة في يونيو، في أول خفض من نوعه للبنك منذ عام 2019.

وقال مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في بيان اجتماع تموز / يوليو الصادر اليوم إنه سيواصل مراقبة تلك المناطق، وإنه لا يلتزم مسبقاً بمسار سعر معين.

ومع ذلك، فإن تسعير السوق يشير إلى توقعات قوية بتخفيضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، في أيلول / سبتمبر وكانون الأول / ديسمبر، مع توقف مؤقت خلال اجتماع البنك المركزي في تشرين الأول / أكتوبر.