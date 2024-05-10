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المركزي الأوروبي يتجه لخفض الفائدة في يونيو

بات تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 6 حزيران / يونيو المقبل محسوماً ولكن مسار سعر الفائدة بعد ذلك غير مؤكد.

فريق التحرير by فريق التحرير

رجح صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في حزيران / يونيو المقبل، بعدما أظهر محضر اجتماع نيسان / أبريل أن التضخم في منطقة اليورو في طريقه للانخفاض إلى 2% العام المقبل، كما أوردت وكالة “رويترز“.

وقد ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي الشهر الماضي لكنه أوضح أن خطوته التالية ستكون التخفيض، على الأرجح في 6 يونيو، بشرط أن تظل بيانات الأجور والتضخم على مسارها الحالي الحميد نسبياً.

وقال البنك المركزي الأوروبي في محضره الصادر اليوم عن اجتماع 10-11 أبريل: “كان من المعقول أن يكون مجلس الإدارة في وضع يسمح له بالبدء في تخفيف قيود السياسة النقدية في اجتماع يونيو إذا أكدت الأدلة الإضافية التي تم تلقيها بحلول ذلك الوقت توقعات التضخم على المدى المتوسط المضمنة في توقعات مارس”.

وفي حديثهم في الأسابيع التي تلت اجتماع أبريل، أكد صناع السياسة أن التخفيض في 6 يونيو هو أمر محسوم ولكن مسار سعر الفائدة بعد ذلك غير مؤكد، نظراً لتقلبات التضخم والتأخير المحتمل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتخفيضات أسعار الفائدة الخاصة به.

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