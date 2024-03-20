فريق التحرير by فريق التحرير

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المركزي الأمريكي يثبت سعر الفائدة والأسهم ترتفع

كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن توقعاته لوصول الفائدة إلى مستوى 3.9% في نهاية 2025 و3.1% في نهاية 2026 على أن تصل 2.6% على المدى الأبعد.

فريق التحرير by فريق التحرير

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في ختام اجتماع السياسة النقدية اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25 – 5.50% كما توقع المحللون.

وكشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن نيته في خفض الفائدة بـ 75 نقطة أساس فيما تبقى من 2024.

ولم يغيّر الفيدرالي من توقعاته السابقة لمستوى الخفض في 2024، رغم توقع بعض المحللين أن يتخلى الفيدرالي عن بعض من نياته لخفض الفائدة في 2024 نتيجة بيانات التضخم الأسخن من المتوقع التي صدرت مؤخراً.

وكشف الفيدرالي عن توقعاته لوصول الفائدة إلى مستوى 3.9% في نهاية 2025 و3.1% في نهاية 2026 على أن تصل 2.6% على المدى الأبعد.

وأثرت هذه التوقعات على حركة الأسواق حيث صعدت مؤشرات وول ستريت في الوقت، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.53% وداو جونز بنسبة 0.38% وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.34%.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...