المركزي الأمريكي يثبت الفائدة ويتوقع خفضها مرة واحدة في 2024

توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، مما يشير إلى أن معظمهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة، حتى بعد أن أظهر تقرير تمت مراقبته على نطاق واسع يوم الأربعاء أن التضخم تحسن الشهر الماضي.

وقد ثبت البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية في نطاق يتراوح بين 5.25% و 5.5%، وهو أعلى مستوى له منذ عقدين، في اجتماع السياسة يوم الأربعاء.

ووصف المسؤولون تطورات التضخم الأخيرة بأنها “متواضعة” في بيان السياسة بعد الاجتماع، وهو تطور طفيف عن الشهر الماضي. وأظهرت التوقعات الاقتصادية الجديدة أن 11 من 19 من صناع القرار السياسي لا يتوقعون أكثر من خفض واحد لسعر الفائدة هذا العام، بما في ذلك أربعة مسؤولين لم يتوقعوا أي تخفيضات. وتوقع ثمانية آخرون تخفيضين في أسعار الفائدة هذا العام.

وسيجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أربع مرات أخرى هذا العام، في تموز / يوليو وأيلول / سبتمبر وتشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر، وقد تؤدي توقعات سعر الفائدة إلى تخفيف توقعات خفض سبتمبر التي توقعها المستثمرون في وقت سابق من يوم الأربعاء بعد تقرير التضخم.

وجاء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بعد ساعات من إعلان وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك – وهو مقياس لتكاليف السلع والخدمات في جميع أنحاء الاقتصاد – كان ثابتاً بشكل أساسي عن الشهر السابق وارتفع بنسبة 3.3% عن العام السابق. وفي نيسان / أبريل ارتفعت الأسعار بنسبة 3.4%.