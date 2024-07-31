فريق التحرير by فريق التحرير

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الكويت ستشهد ولادة بنك إسلامي عملاق بخطة اندماج بنكي الخليج وبوبيان

اتفاق على اندماج بنكي الخليج وبوبيان وسيتحول بنك الخليج إلى مصرف إسلامي في عملية ستتم بالتوازي مع عملية الاندماج

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن في الكويت عن اندماج بنكي الخليج وبوبيان وتحول بنك الخليج إلى بنك إسلامي بهدف خلق كيان جديد يتوقع أن يحدث تغييرا كبيرا في القطاع المصرفي الكويتي فيما ذكرت بلومبرغ أن قيمة الكيان الجديد ستصل إلى 50 مليار دولار.

ويوضح إفصاح على موقع البورصة الكويتية إبلاغ بنك الكويت المركزي نية البنكين توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية سرية المعلومات، بهدف الاندماج بين بنك الخليج أحد أكبر البنوك في الكويت، وبنك بوبيان، لتأسيس كيان مصرفي إسلامي بعد تحويل بنك الخليج إلى بنك يتماشى مع الشريعة الإسلامية.

يذكر أن البنك الوطني يمتلك حاليًا نحو 60% من بنك بوبيان، بينما تمتلك مجموعة قتيبة الغانم ٣٢.٧٥٪ من بنك الخليج. وتبلغ القيمة السوقية لبنك الخليج نحو مليار و129 مليون دينار كويتي، وتبلغ قيمة رأس المال نحو 486 مليون دينار، فيما تبلغ القيمة السوقية لبنك بوبيان 2.4 مليار دينار وقيمة رأس المال 420 مليون دينار.

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فريق التحرير

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