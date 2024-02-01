المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 2%.. تعرف إلى الأسباب

قال البنك المركزي المصري إنه رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس(2%).

وأضاف المركزي المصري، في بيان الخميس، أن لجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك، قررت في اجتماعها اليوم رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 22.25%، من 20.25%، كما قررت رفع الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21.25% من 19.25%.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

أسباب زيادة أسعار الفائدة

وتستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، والذي بلغ ذروته خلال الشهور الماضية في مصر.

وأعلن المركزي المصري، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حقق نموا بنسبة 2.7% في الربع الثالث من 2023، منخفضا من النمو الذي تحقق في الربع الثاني من 2023، وبلغت نسبته 2.9%.

وأوضحت لجنة السياسة النقديـة، أن قرارها برفع أسعار الفائدة، يهدف للحد من ارتفاع التضخم، الذي من المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة.

وأضافت اللجنة، أنها لن تترد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، وأن أسعار الفائدة تعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

ومن جانبها ترى المحللة المالية، رانيا يعقوب، من ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن قرار المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة، سببه هو ارتفاع التضخم في الشهر الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتوقع استمرار ارتفاع التضخم خلال شهري فبراير الجاري، ومارس المقبل.

وأضافت يعقوب، أنه على الرغم من أن رفع أسعار الفائدة، له لآثار سلبية على مناخ الاستثمار.. لكن في ظل الظروف الحالية التي تقترب من حالة الركود بسبب أسعار الصرف، أري أن ما يقلل هذه الأثار هو توقع أن يتحرك سعر الصرف خلال الفترة القادمة.

واتسعت سعر الدولار الرسمي في البنوك، وسعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”، إذ يبلغ سعر الدولار رسميا نحو 30.85 جنيه في البنوك، فيما تجاوز سعر الدولار السوق الموازية “السوداء”، الـ 70 جنيها.

مصر تنتظر تمويل 10 مليارات دولار

أكدت مصادر مطلعة، أن مصر تتفاوض للحصول على 10 مليارات دولار تمويل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

وأضافت المصادر، أن بعثة صندوق النقد الدولي قررت مد زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع الجاري، للانتهاء من المفاوضات.

وأوضحت المصادر، حسب وكالة “بلومبيرغ”، أن هذه المحادثات، تناولت زيادة برنامج التمويل الحالي لمصر، الذي يبلغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي لم يتم صرف سوى جزء ضئيل منه حتى الآن.

وأكدت، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية، للحصول على دعم من العملات الأجنبية، لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها اقتصادها، وتعزيز قيمة الجنيه المصري، الذي انخفضت قيمته بشدة في السوق الموازية “السوداء”، بما يساهم في وضع حلول لأزمات الاقتصاد المصري، التي تتفاقم منذ عامين، ما أدى لارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

ويرى اقتصاديون، أن نجاح التفاوض، والحصول على هذا التمويل الجديد، قد يقلل من فجوة التمويل الخارجي لمصر خلال السنتين الماليتين 2024 و2025.