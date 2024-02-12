شبح إفلاس وادي السليكون والازمة العقارية يثيران مخاوف جديدة في البنوك الأمريكية

الجهات التنظيمية الأمريكية قد تواجه أزمة جديدة على غرار الأزمة المصرفية الإقليمية في الشهور المقبلة، وتصاعدت احتمالات تكرار أزمة بنك وادي السليكون وما تبعه، مع تفاقم الأزمة العقارية ما يجعل الأمور تبدو سيئة للمصرفيين في الولايات المتحدة، والمستثمرين في أسواق الأسهم.

السبب الأزمة العقارية

لقد مر ما يقرب من عام منذ أن أدى انهيار 3 مقرضين إقليميين أمريكيين إلى ترك المؤسسات المالية والجهات التنظيمية تسعى جاهدة لمنع انتشار الأزمة المصرفية.

ولكن في حين أن الأزمة الأخيرة كانت تدور حول مخاطر أسعار الفائدة، فإن هذه الأزمة تدور حول سوق العقارات التجارية التي تبلغ قيمتها 20 تريليون دولار.

مخاوف تكرار إفلاس وادي السليكون

بعد أن انخفضت أرباح البنوك الأمريكية بنسبة 45% في العام الماضي، استحوذت احتمالات حدوث المزيد من المشكلات على خيال الصحافة المالية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

كما غذتها الأرباح المخيبة للآمال من بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب، والتي أثارت موجة من التراجعات لأسهم البنوك الإقليمية لمدة يومين.

وانخفضت أسهم البنك بنسبة 20٪ تقريبًا خلال جلسات التداول الخمس الماضية وانخفضت بنسبة 11.2٪ إضافية صباح الثلاثاء. وانخفض مؤشر البنوك الإقليمية الأمريكية بنحو 5.2% خلال نفس الفترة.

وذكريات شتاء 2022-2023 ليست بعيدة، حينما أفلست 3 بنوك إقليمية بارزة (بنك وادي السليكون، وبنك سيجنتشر، وبنك فيرست ريبابليك) في أسبوع واحد، مما دفع الجهات التنظيمية الأمريكية للتدخل وسط تراجع أسهم البنوك الثلاثة.

المفارقة هي أن بنك نيويورك كوميونيتي استحوذ على بنك سيجنتشر بعد إغلاقه من قبل المنظمين.

القلق يتزايد بسبب القروض العقارية

بعد عقود من النمو المدعوم بأسعار الفائدة المنخفضة، والائتمان السهل، وصلت العقارات التجارية إلى طريق مسدود.

حيث تراجعت تقييمات العقارات الإدارية والتجارية منذ أن غيّرت الجائحة مكان عيش الناس، وعملهم وكيفية تسوقهم.

كما أضرت جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بالصناعة المعتمدة على الائتمان، وهذه أخبار سيئة بالنسبة للبنوك الإقليمية.

تأثير الأزمة العقارية على البنوك

لدى البنوك في الولايات المتحدة ما قيمته 2.7 تريليون دولار من القروض العقارية التجارية وفقا لمعظم التقديرات، ويعتقد الخبراء أن المقرضين الإقليميين (بنوك إقليمية)، يمثلون نحو 80% من هذا الرقم، وفقاً لخبراء الاقتصاد في بنك جولدمان ساكس، ومن ضمن هذه البنوك، بنوك إقليمية، تصنفها حكومة الولايات المتحدة على أنها “أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس”.

ويتخلى المستأجرون الآن عن عقود الإيجار بعد ما يقرب من 4 سنوات من الاستخدام المنخفض عقب جائحة كوفيد -19، والتحول بعدها إلى العمل من المنزل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه المطورون العقاريين بالفعل لسداد مدفوعاتهم في ظل انخفاض نسب الإشغال، وارتفاع أسعار الفائدة.

ولدى المقرضين الأمريكيين ما يزيد عن تريليون دولار من التعرض للشركات المالية غير المصرفية ما يطلق عليها “بنوك الظل”، بما في ذلك صناديق التحوط، وشركات الاستثمار المباشر، ومقرضي الرهن العقاري، الذين يتعرض الكثير منهم حاليا لضغوط مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وسيتم سداد أكثر من 2.2 تريليون دولار من الآن وحتى نهاية عام 2027، وفقًا لشركة البيانات تريب.

وانتشر الخوف أيضًا في الخارج. وقال بنك أوزورا الياباني الأسبوع الماضي إن القروض المعدومة المرتبطة بمكاتب الولايات المتحدة هي المسؤولة جزئيا عن خسارته السنوية المتوقعة البالغة 28 مليار ين (190 مليون دولار) العام الماضي، بحسب سي إن إن.

حتى أن بعض الشركات تبيع عقاراتها التي كانت ذات قيمة في السابق مقابل أسعار رخيصة.

وقام مجلس استثمار معاشات التقاعد العام الكندي مؤخراً ببيع حصة قدرها 29% من مبنى إداري في وسط مدينة مانهاتن لشركة بوسطن العقارية مقابل دولار واحد فقط، في حين استثمر صندوق التقاعد 71 مليون دولار في المبنى.