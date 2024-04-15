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الصين.. لا تعديل على أسعار الفائدة

يُواجه اليوان ضغوطًا نزولية بسبب السياسة النقدية المتشددة للبنك الفيدرالي الأميركي والفروق في العوائد بين الصين والولايات المتحدة.

فريق التحرير by فريق التحرير
الصين.. لا تعديل على أسعار الفائدة

حافظ البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل عام واحد دون تغيير عند 2.5% للمرة الثالثة على التوالي في اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية،

ويُمثل هذا القرار استمرارًا للحذر الذي ينتهجه “بنك الشعب” في سياسته النقدية، مع موازنة الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي مع مخاطر التضخم وضعف العملة.

وعلى الرغم من التراجع الأخير في مؤشر أسعار المستهلكين، لا تزال هناك مخاوف من أن التضخم قد يعاود الارتفاع في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الخام واختناقات سلسلة التوريد.

ويُواجه اليوان ضغوطًا نزولية بسبب السياسة النقدية المتشددة للبنك الفيدرالي الأميركي والفروق في العوائد بين الصين والولايات المتحدة. ويُهدد ضعف العملة الصادرات ويُساهم في مخاطر التضخم المستورد.

ويُظهر تباطؤ الصادرات وانكماش الائتمان الحاجة إلى مزيد من التحفيز الاقتصادي.

وستُصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشرات النشاط الاقتصادي الرئيسية في 16 نيسان/أبريل الجاري.

وستُقدم هذه البيانات مزيدًا من الرؤى حول قوة الاقتصاد الصيني وتُساعد البنك المركزي الصيني في تقييم الحاجة إلى تعديلات السياسة النقدية في المستقبل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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