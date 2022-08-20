الشركات الناشئة في المنطقة تجمع تمويلات بـ 63,5 مليون دولار منذ بداية أغسطس

تم استثمار أكثر من 24,5 مليون دولار في 6 شركات ناشئة في منطقة الشرق الأوسط هذا الأسبوع، بقيادة جولة تمويل Everdome الإماراتية بقيمة 10 ملايين دولار، ليصل إجمالي تمويلات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط إلى 63,5 مليون دولار منذ بداية شهر آب / أغسطس، كما ذكرت نشرة “الموجز الرقمي” الأسبوعية.

وتتجه الشركات الناشئة إلى مصادر تمويل بديلة، مثل MBRIF. وأعلنت Snap توسعها في قطر و Cointelegraph عن توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والتزم صندوق الاستثمارات العامة بـ 1,3 مليار دولار لـ 4 شركات في مصر بما في ذلك e-Finance.

وحصلتEverdome، شركة ميتافرس ومقرها الإمارات، على التزام بقيمة 10 ملايين دولار من شركة GEM Digital Limited (GEM) . وقد تأسست الشركة الناشئة في عام 2021 وأنشأت مساراً واقعياً يأخذ المستخدمين في رحلة من حتا في الإمارات كجزء من عالم الألعاب.

ووقعتOneOrder، وهي شركة توفر سوق للأغذية والمشروبات يستهدف قطاع الأعمال ومقرها مصر، اتفاقية استثمار بقيمة 6.5 مليون دولار من Contact Factoring، وهي شركة تابعة لـ Contact Financial Holding . وتم إطلاق الشركة الناشئة في وقت سابق من هذا العام وجمعت تمويلاً بقيمة مليون دولار.

وجمعتConvertedin (مصر)، وهي شركة مختصة بنظام التشغيل التسويقي لعلامات التجارة الإلكترونية، تمويلاً أولياً بقيمة 3 ملايين دولار بقيادة شركة Merak Capital وانضم إليه 500 Global و MSAS.

وجمعتProduze (الإمارات)، سوق التكنولوجيا الزراعية موجهة للأعمال، تمويلاً أولياً بقيمة 2.6 مليون دولار بقيادة Accel، وانضمت إليها All In Capital، ومستثمرون آخرون لم يكشف عنهم.

وجمعت شروة (مصر)، منصة التجارة الاجتماعية، تمويلاً أولياً بقيمة مليوني دولار بقيادة مشتركة من نواة كابيتال و Hambro Perks Oryx Fund وانضم إليهم مستثمرون ملائكيون استراتيجيون.

وجمعت BONBELL (مصر)، لحلول طلب الطعام من المطاعم، تمويلاً بقيمة 350 ألف دولار من مستثمر ملائكي، كجزء من جولة تمويل أولية مخطط لها.