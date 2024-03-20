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الشارقة الإسلامي يقرض صندوق الثروة التركي 100 مليون دولار

يعتبر قرض صندوق الثروة التركي أول تمويل مرابحة ثنائي يقدمه مصرف الشارقة الإسلامي لصندوق ثروة سيادي عالمي

فريق التحرير by فريق التحرير
المبنى الرئيسي لمصرف الشارقة الإسلامي
المبنى الرئيسي لمصرف الشارقة الإسلامي

قال بنك الاستثمار التركي دوجان الذي قدم المشورة المالية في صفقة تمويل مرابحة بين صندوق الثروة التركي ومصرف الشارقة الإسلامي في بيان: «إنّ الصندوق حصل على تمويل بقيمة 100 مليون دولار، وذلك في أول صفقة تمويل إسلامي دولية له”.
وأضاف بنك الاستثمار التركي دوجان، وهو مستشار ومنسق الصفقة، أنّ «هذا هو أول تمويل مرابحة ثنائي يقدمه مصرف الشارقة الإسلامي لصندوق ثروة سيادي عالمي“.
ويمثل هذا الاتفاق المبدئي بشأن التمويل الإسلامي الدولي، والذي تبلغ مدة استحقاقه ثلاث سنوات، جزءاً مهماً من استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر التمويل. 

وقد حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية بلغت 841.5 مليون درهم في العام 2023 وبزيادة وقدرها 31%، مقارنة بـ 650.9 مليون درهم في عام 2022. كما شهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 23% لتصل إلى مبلغ 2 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم عن العام 2022.

وقد شهد صافي الدخل الناتج من منتجات التمويل والاستثمار ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 20% إلى 1.5 مليار درهم، وبزيادة قدرها 239.6 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2022 حيث بلغت 1.2 مليار درهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...