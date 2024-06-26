الشارقة الإسلامي وتنمية طاقة عمان يصدران صكوكاً دولارية

بدأ مصرف الشارقة الإسلامي اليوم بيع صكوك لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار.

وأظهرت وثيقة مصرفية، اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم الأربعاء، أن السعر الاسترشادي الأولي تم تحديده عند نحو 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

ويتم إصدار الصكوك المقومة بالدولار لأجل 5 سنوات في إطار برنامج صكوك لمصرف الشارقة الإسلامي بقيمة 3 مليارات دولار.

كما أظهرت وثيقة مصرفية، اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء، أن شركة تنمية طاقة عمان المملوكة للدولة بدأت تلقي طلبات لبيع صكوك لأجل سبع سنوات.

وقالت الوثيقة إنه تم تحديد السعر الاسترشادي لبيع الصكوك بنحو 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وأضافت الوثيقة أن شركة الطاقة تخطط لبيع صكوك ذات حجم قياسي مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات بموجب برنامج إصدار صكوك للشركة، ومن المتوقع أن يتم التسعير في وقت لاحق اليوم.

وتشارك مجموعة من البنوك الكبرى في هذا الطرح كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين، بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري، بنك مسقط، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، إتش.إس.بي.سي، والمشرق.

وقد تأسست الشركة في كانون الأول/ديسمبر 2020 بموجب مرسوم سلطاني بهدف تعزيز الكفاءة واستغلال فرص النمو في قطاع الطاقة بسلطنة عمان.

وتمتلك الشركة حصصاً في العديد من المشاريع الحيوية في قطاع الطاقة الوطني، بما في ذلك حصة 60% من منطقة الامتياز النفطية (مربع 6)، وحصة 100% من منطقة الامتياز للغاز غير المصاحب (مربع 6)، وحصة 100% من شركة هيدروجين عُمان.