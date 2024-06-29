السيولة النقدية في السعودية تقفز 199 مليار ريال منذ بداية 2024

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ارتفعت بنسبة 7,4% بواقع 199 مليار ريال من 2,685 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2023 إلى 2,884 تريليون ريال في 20 حزيران / يونيو 2024.

أما على الصعيد الأسبوعي، فقد ارتفعت السيولة بنسبة طفيفة بلغت 0,06% بواقع 2 مليار ريال من 2,882 تريليون ريال في 13 يونيو إلى 2,884 تريليون ريال في 20 يونيو.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.