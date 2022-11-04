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السيولة النقدية في السعودية تقفز 169 مليار ريال في 10 أشهر

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أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 1,17% بواقع 29 مليار ريال من 2,449 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 20 تشرين الأول / أكتوبر الماضي إلى 2,478 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر الماضي.

وارتفعت السيولة النقدية بنسبة 7,32% بواقع 169 مليار ريال من 2,309 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2021 إلى 2,478 تريليون ريال في 27 أكتوبر.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

  • مجموع النقد المتداول خارج المصارف.
  • الودائع تحت الطلب.
  • الودائع الزمنية والادخارية.
  • الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

  • ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.
  • الودائع مقابل اعتمادات مستندية.
  • التحويلات القائمة.
  • عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
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