السيولة النقدية في السعودية تقفز 169 مليار ريال في 10 أشهر

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 1,17% بواقع 29 مليار ريال من 2,449 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 20 تشرين الأول / أكتوبر الماضي إلى 2,478 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر الماضي.

وارتفعت السيولة النقدية بنسبة 7,32% بواقع 169 مليار ريال من 2,309 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2021 إلى 2,478 تريليون ريال في 27 أكتوبر.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.