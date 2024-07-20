السيولة النقدية في السعودية تتراجع 7 مليارات ريال خلال أسبوع

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي تراجعت خلال أسبوع بنسبة 0,24% بواقع 7 مليارات ريال من 2,890 تريليون ريال في 4 تموز / يوليو إلى 2,883 تريليون ريال في 11 يوليو.

أما منذ بداية السنة، فقد ارتفعت السيولة بنسبة 7,38% بواقع 198 مليار ريال من 2,685 تريليون ريال في 31 كانون الأول 2023 إلى 2,883 تريليون ريال في 11 يوليو.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.