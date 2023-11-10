السيولة النقدية في السعودية تتراجع 39 مليار ريال في أسبوع

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) تراجع السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 1,45% بواقع 39 مليار ريال من 2,714 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 26 تشرين الأول / أكتوبر الماضي إلى 2,675 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 2 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.

وارتفعت السيولة النقدية بنسبة 7,18% بواقع 180 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 2,675 تريليون ريال في 2 نوفمبر.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.