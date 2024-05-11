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السيولة النقدية في السعودية تتراجع 17 مليار ريال خلال أسبوع

ارتفعت السيولة النقدية في السعودية بنسبة 4,12% بواقع 111 مليار ريال من 2,685 تريليون ريال في 31 ديسمبر 2023 إلى 2,796 تريليون ريال في 2 مايو 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي تراجعت بنسبة 0,6% بواقع 17 مليار ريال من 2,813 تريليون ريال في 25 نيسان / أبريل الماضي إلى 2.796 تريليون ريال في 2 أيار مايو الجاري.

أما منذ بداية العام، فقد ارتفعت السيولة النقدية في السعودية بنسبة 4,12% بواقع 128 مليار ريال من 2,685 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2023 إلى 2,796 تريليون ريال في 2 مايو 2024.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

  • مجموع النقد المتداول خارج المصارف.
  • الودائع تحت الطلب.
  • الودائع الزمنية والادخارية.
  • الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

  • ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.
  • الودائع مقابل اعتمادات مستندية.
  • التحويلات القائمة.
  • عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...