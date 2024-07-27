السيولة النقدية في السعودية تتراجع للأسبوع الثالث

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي تراجعت للأسبوع الثالث على التوالي وبنسبة بلغت 0,36% بواقع 10 مليارات ريال من 2,883 تريليون ريال في 11 تموز / يوليو إلى 2,873 تريليون ريال في 18 يوليو.

وقد بلغت السيولة أعلى مستوى في 2024 بوصولها إلى 2,918 تريليون ريال في 27 حزيران / يونيو الماضي، لتتراجع بعدها إلى 2.890 تريليون ريال في 4 يوليو.

أما على الصعيد السنوي، فقد ارتفعت بنسبة 6,99% بواقع 188 مليار ريال من 2,685 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2023 إلى 2,873 تريليون ريال في 18 يوليو الجاري.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.