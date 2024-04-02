المركزي السعودي: ارتفاع حصة المدفوعات الإلكترونية للأفراد

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن زيادة ملحوظة في حصة المدفوعات الإلكترونية للأفراد في المملكة العربية السعودية لعام 2023.



حيث وصلت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة للأفراد إلى 70% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة، مقارنة بنسبة 62% المُسجلة في العام 2022.



وجاءت هذه الزيادة؛ في وقت تشهد فيه المملكة نموًا كبيرًا في أنظمة المدفوعات الإلكترونية، حيث ارتفع عدد العمليات غير النقدية المنفذة إلى 10.8 مليارات عملية، مقارنة بـ 8.7 مليارات عملية في العام 2022.



واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية تأتي كنتيجة مباشرة للجهود الاستراتيجية التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي، بهدف دعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة.

ويشهد القطاع المالي السعودي في السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في تبني وسائل المدفوعات الإلكترونية.

نتيجة للجهود والمبادرات الإستراتيجية التي أطلقها #البنك_المركزي_السعودي..

نمو حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأفراد لتسجل نسبة 70 بالمئة من إجمالي عمليات الدفع المنفذة في #المملكة لعام 2023م.https://t.co/zvTHIdsmqH pic.twitter.com/7bEAV6Tgel — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) April 1, 2024