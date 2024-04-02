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المركزي السعودي: ارتفاع حصة المدفوعات الإلكترونية للأفراد

تأتي الزيادة في العمليات الإلكترونية نتيجة للنمو الكبير بأنظمة المدفوعات في المملكة خلال العام 2023، حيث بلغ عدد العمليات غير النقدية المنفذة نحو 10.8 مليارات عملية

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن زيادة ملحوظة في حصة المدفوعات الإلكترونية للأفراد في المملكة العربية السعودية لعام 2023.

حيث وصلت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة للأفراد إلى 70% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة، مقارنة بنسبة 62% المُسجلة في العام 2022.

وجاءت هذه الزيادة؛ في وقت تشهد فيه المملكة نموًا كبيرًا في أنظمة المدفوعات الإلكترونية، حيث ارتفع عدد العمليات غير النقدية المنفذة إلى 10.8 مليارات عملية، مقارنة بـ 8.7 مليارات عملية في العام 2022.


واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية تأتي كنتيجة مباشرة للجهود الاستراتيجية التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي، بهدف دعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة.

ويشهد القطاع المالي السعودي في السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في تبني وسائل المدفوعات الإلكترونية.

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