السعوديون يزيدون قروضهم المخصصة للسياحة والسفر

تراجعت القروض الإستهلاكية الممنوحة من البنوك السعودية للأفراد بنسبة 1,6% وبواقع 7,11 مليار ريال إلى 444,44 مليار ريال منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول / سبتمبر مقارنة مع 451,55 مليار ريال بنهاية العام 2022، وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وسجلت القروض الإستهلاكية الممنوحة للسياحة والسفر ارتفاعاً بنسبة 10,2% وبواقع 83 مليون ريال إلى 897 مليون ريال منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة مع 811 مليون ريال بنهاية العام 2022.

وتراجعت القروض الإستهلاكية الممنوحة لأغراض ترميم وتحسين العقارات بنسبة 16,2% وبواقع 2,17 مليار ريال إلى 11,262 مليار ريال منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة مع 13,43 مليار ريال بنهاية العام 2022.

واستقرت قروض السيارات ووسائل النقل الشخصية عند 11,064 مليار ريال منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة مع 11,026 مليار ريال بنهاية العام 2022.

وتراجعت قروض الأثاث والسلع المعمرة بنسبة 8,2% وبواقع 713 مليون ريال إلى 7,967 مليار ريال منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة مع 8,68 مليار ريال بنهاية العام 2022.

وتراجعت القروض الممنوحة لأغراض الرعاية الصحية بنسبة 7,6% وبواقع 43 مليون ريال إلى 521 مليون ريال منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة مع 564 مليون ريال بنهاية العام 2022.

وارتفعت القروض الإستهلاكية الممنوحة لأغراض التعليم بنسبة 11% وبواقع 704 ملايين ريال إلى 7,051 مليار ريال منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة مع 6,347 مليار ريال بنهاية العام 2022.

وارتفع إجمالي قروض البطاقات الإئتمانية بنسبة 15% وبواقع 3,42 مليار ريال إلى 26,494 مليار ريال منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة مع 23,067 مليار ريال بنهاية عام 2022.