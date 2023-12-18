شهد قطاع المال والأعمال في السعودية حراكا كبيرا، مما استدعى توليد وظائف جديدة في مجال تقنية المال.

و دشن محافظ البنك المركزي السعودي “ساما“، أيمن بن محمد السياري، برنامج تمكين الشركات الناشئة في قطاع التقنية المالية “مكِن”، خلال حفل “فنتك السعودية”.

وقال المحافظ، “نشهد نمواً متسارعاً في أنشطة شركات التقنية المالية لتبلغ 207 شركات بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 147 شركة بنهاية عام 2022، بزيادة 60 شركة خلال هذه الفترة وبنمو نسبته 40%”، مشيرا إلى إن التقنية المالية تعد أحد أبرز القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً يعكس العمل المستمر، والجهود الدؤوبة لتحفيز الرقمنة والابتكار في القطاع المالي، في ظل الحراك المتميز في المملكة في العديد من المجالات.



ولفت محافظ البنك المركزي، إلى أنه منذ بداية العام الجاري 2023، استحدثت نحو 3 آلاف وظيفة مباشرة في قطاع التقنية المالية، ليتجاوز إجمالي الوظائف في القطاع أكثر من 5 آلاف وظيفة بنهاية الربع الثالث من هذا العام.



ونوه السياري، بأن عدد عمليات الدفع عبر خدمة نقاط البيع المنفذة بالسعودية ارتفع بنسبة 23% منذ بداية عام 2023م وحتى نهاية شهر نوفمبرالماضي، ليصل إلى 8.1 مليار عملية وبقيمة إجمالية بلغت 560 مليار ريال، مقارنة بـ 6.6 مليار عملية بقيمة 509 مليارات ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.



وأشار، إلى أن “ساما” أطلق معمل المصرفية المفتوحة وفق الإطار التنظيمي الخاص به بداية عام 2023م، ويعمل البنك المركزي في الوقت الحالي على إطلاق النسخة الثانية من الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة لخدمات إنشاء المدفوعات.



ولفت السياري، إلى أنه تم إصدار وتحديث 16 وثيقة من تعليمات ولوائح خاصة بالبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية لدعم التقنية المالية والتحول الرقمي في القطاع المالي بالمملكة.



يذكر أنه تم تدشين “مكّن فنتك” الذي يستهدف تمكين 150 شركة تقنية مالية ناشئة على مدى 3 سنوات.

معالي محافظ #البنك_المركزي_السعودي خلال حفل "فنتك السعودية": مستمرون مع هيئة السوق المالية في تطوير قطاع التقنية المالية في #المملكة من خلال العديد من المبادرات والممكنات.#SAMA pic.twitter.com/YzRrkgOl1m — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) December 17, 2023