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السعودية.. نمو القطاع غير النفطي بوتيرة قوية في يونيو

يواصل القطاع غير النفطي في السعودية نموه بوتيرة قوية في يونيو، على الرغم من بعض التحديات مثل تباطؤ نمو فرص العمل وتأثير التخفيضات على الأسعار.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية

أظهر مسح حديث أجراه بنك الرياض أن نشاط القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية لا يزال يشهد نموًا قويًا في حزيران/يونيو، وذلك على الرغم من انخفاض طفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي.

وتراجع المؤشر من 56.4 نقطة في أيار/مايو إلى 55.0 نقطة في تموز/يوليو، إلا أن هذه القراءة لا تزال أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، مما يشير إلى استمرار التحسن في ظروف العمل في القطاع غير النفطي. ومع ذلك، فإن هذه القراءة تُعتبر الأدنى منذ كانون الثاني/يناير 2022.

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في المؤشر، إلا أن الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، نايف الغيث، أعرب عن تفاؤله بشأن آفاق النمو في القطاع غير النفطي.

وأشار إلى أن أرقام النمو في الربع الثاني تشير إلى توقعات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في المملكة، مع توقعات نمو تتجاوز 3%.

وأكد الغيث أن ارتفاع مستويات الإنتاج واستقرار سلاسل التوريد والوتيرة المعتدلة لخلق فرص العمل كلها عوامل تشير إلى أن الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة مرن وآخذ في التوسع.

ومن الجدير بالذكر أن الشركات غير المنتجة للنفط سجلت أبطأ ارتفاع في مشتريات مستلزمات الإنتاج منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث تتطلع إلى تخفيف الزيادات الأخيرة في المخزون. كما تراجع نمو فرص العمل مقارنة بشهر أيار/مايو.

وفي نفس الوقت، أشارت تقارير إلى أن تقديم تخفيضات للعملاء قد أثر على أسعار البيع الإجمالية، وجاء معاكساً للجهود المبذولة لتمرير الزيادة القوية في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى العملاء.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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