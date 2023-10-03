أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم خلال جلسة أعماله الأسبوعيه، بارتباط الوحدات المعنية بمكافحة غسل الأموال، في جهات إنفاذ النظام بالمسؤول الأول أو من ينيبه، ويتم تحديد المستوى التنظيمي للوحدة، بحسب الاحتياج وحجم العمل في كل جهة.

ويأتي ذلك ضمن تعزيز المملكة لجهودها في مكافحة غسل الأموال، التي باتت تحتل مراكز متقدمة في العالم في هذا الخصوص.

وكانت السعودية حدثت نظام غسل الأموال عام 2017، فيما وصف بأنه كان نقطة الانطلاق في تبوء المملكة مراكز متقدمة في العالم في هذا الجانب، كما أصدرت عدة جهات حكومية لوائح تنفيذية للنظام.

وقامت المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي باتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، وقد كانت في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة عمليات غسل الأموال والأنشطة المتعلقة بها. وتستمد المملكة موقفها تجاه مكافحة عمليات غسل الأموال من التزامها بنصوص الشريعة الإسلامية، والأنظمة المحلية والتوصيات الدولية على حدٍ سواء.

و أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لـ”وكالة الأنباء السعودية” عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء الذي ترأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تابع مستجدات أعمال اللجان المنبثقة عن مجالس التنسيق بين المملكة وعددٍ من الدول، وما اشتملت عليه من مبادرات ومخرجات تهدف إلى تعزيز مسارات العمل المشترك في مختلف المجالات.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كان من أبرزها ترتبط الوحدات المعنية بمكافحة غسل الأموال في جهات إنفاذ النظام بالمسؤول الأول أو من ينيبه، ويتم تحديد المستوى التنظيمي للوحدة بحسب الاحتياج وحجم العمل في كل جهة.

يذكر أن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف)، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال منذ نوفمبر من العام 2004م.

وقد تلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015م للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وقد جاءت الدعوة تثميناً لمكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود والإجراءات التي تقوم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بكافة الاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة في هذا المجال.

#مجلس_الوزراء: ترتبط الوحدات المعنية بمكافحة غسل الأموال في جهات إنفاذ النظام بالمسؤول الأول أو من ينيبه, ويتم تحديد المستوى التنظيمي للوحدة بحسب الاحتياج وحجم العمل في كل جهة. #واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 3, 2023