السعودية تحقق أعلى مستويات الإشراف المالي بين دول G20

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحقيقها لأعلى درجات الامتثال في الإشراف والرقابة على القطاع المالي بين دول مجموعة العشرين.

وكشف أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أن المملكة العربية السعودية قامت بتنفيذ خطوات فعالة لمكافحة الجرائم المالية والفساد، من خلال اعتماد تدابير وقائية شاملة تهدف إلى مواجهة هذه الجرائم والأنشطة المرتبطة بها.

وجاء تصريح السياري خلال مشاركته في «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية»، الذي انعقد على مدار يومين برعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهدالسعودي.

أكد أن المملكة تصدرت دول مجموعة العشرين في مستويات الامتثال للإشراف والرقابة المالية. وأوضح أن الجرائم المالية تشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا يؤثر على الاستقرار المالي ومعدلات الاستثمار في الدول.

وأشار إلى أن التزام المملكة بالاتفاقيات والمعايير الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة عزز من حماية النظام المالي وزاد من الثقة به. وأكد أن البنك المركزي السعودي يتبع منهجية شاملة توازن بين تحقيق النمو والسيطرة على المخاطر لضمان استقرار ونزاهة القطاع المالي.

أضاف السياري أن التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة يشكلان جزءًا أساسيًا من استراتيجية البنك المركزي، خاصة في مجال مكافحة الجرائم المالية والفساد.

وأوضح أن الملتقى ركز على بناء القدرات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.