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السعودية تمنح أول رخصة مقر لبنك من وول ستريت

منحت وزارة الاستثمار السعودية التراخيص لـ 450 مستثمراً دولياً لافتتاح مقار إقليمية في السعودية.

فريق التحرير by فريق التحرير
بنك جولدمان ساكس أول بنك في وول ستريت ينال رخصة مقر في السعودية
بنك جولدمان ساكس أول بنك في وول ستريت ينال رخصة مقر في السعودية

منحت وزارة الاستثمار السعودية ترخيصاً لمجموعة جولدمان ساكس لإنشاء مقره الإقليمي في الرياض، ليصبح أول بنك في وول ستريت ينال رخصة من المملكة، كما كشفت وكالة “بلومبيرغ” اليوم نقلاً عن مصادر مطلعة.

ولم يكن من الواضح على الفور عدد الموظفين الذين سينتقلون إلى المملكة العربية السعودية وحجم العمليات الإقليمية لبنك جولدمان ساكس التي ستتمركز في المملكة في نهاية المطاف.

ورفض متحدث باسم جولدمان ساكس التعليق.

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن لوائح جديدة للعقود الحكومية في عام 2021، قائلة إنها تريد الحد من “التسرب الاقتصادي” – وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإنفاق الحكومي الذي يمكن أن يفيد الشركات التي ليس لها وجود كبير في البلاد.

وبموجب القواعد التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، يجب أن يكون للشركات قاعدة إقليمية في المملكة العربية السعودية تضم ما لا يقل عن 15 موظفاً، ومنهم المديرون التنفيذيون الذين يشرفون على عمليات في دول أخرى، وإلا فإنها تخاطر بخسارة الأعمال مع الشبكة الواسعة من الهيئات الحكومية في المملكة.

وحققت المملكة النجاح في جذب شركات المقاولات والتصنيع والتكنولوجيا لإقامة مقارها اللإقليمية في البلاد.

وقد كشف وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في شباط / فبراير الماضي أنّ وزارة الاستثمار منحت مؤخراً التراخيص لـ 450 مستثمراً دولياً لافتتاح مقار إقليمية في المملكة العربية السعودية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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