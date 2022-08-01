السعودية تقود موجة الإكتتابات العامة في الدول الخليجية

شهدت الإكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي طفرة في عامي 2021 و 2022 على عكس أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا حيث انخفضت قيمة الإكتتابات العامة بنسبة 90% في عام 2022، كما أوردت مجلة “ذا بانكر“.

ويقول كريس لينج، رئيس أسواق رأس المال للأسواق الناشئة في بنك “اتش اس بي سي” ومقره لندن: “اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قوية للغاية. وبعد سنوات من التقشف بسبب أسعار النفط المنخفضة، تولد أسعار النفط المرتفعة للغاية الآن فوائض اقتصادية ضخمة”.

ويضيف لينج أن روسيا أصبحت غير قابلة للاستثمار، حتى قبل غزوها لأوكرانيا، “لذلك، فإن الباحثين عن ملاذ آمن وعائدات جيدة، يجدون غايتهم في الأسواق الناشئة، وفي طليعتها دول مجلس التعاون الخليجي”.

وجعل الاكتتاب العام الأولي لشركة “أرامكو السعودية”، وهو الأكبر في التاريخ، من المستحيل على المؤسسات العالمية الكبرى أن تستمر في تجاهل الشرق الأوسط.

تضافرت كل هذه العوامل لتعزيز أرقام الاكتتاب العام بشكل كبير هذا العام. وبنهاية شهر حزيران / يونيو، بلغ إجمالي الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط 12.6 مليار دولار، وفقًا لشركة “ديالوجيك” ، مقارنة بـ 674 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ومليار دولار في عام 2020، و 1,5 مليار دولار في عام 2019.

وكان بنك “اتش اس بي سي”اكبر مستفيد من هذه الإكتتابات. ويقول محمد فنوش، رئيس قسم الاستشارات المصرفية الاستثمارية في البنك في المملكة العربية السعودية، “بصمتنا كمؤسسة أكبر من أي من منافسينا. امع وجود حوالي 50 شخصاً يعملون في الرياض ، لدينا أكبر عدد على الأرض هنا من أي بنك محلي أو دولي.”

وفي مارس من هذا العام، كان “اتش اس بي سي” البنك الدولي الوحيد الذي عمل كمستشار مالي مشترك ومدير سجل الاكتتاب في الاكتتاب العام الأولي لشركة النهدي الطبية بقيمة 1.36 مليار دولار، وهي أكبر سلسلة صيدليات تجزئة في المملكة العربية السعودية. ويقول فنوش: “كان هذا أكبر طرح عام أولي خاص في البلاد على الإطلاق وتم تسعيره في نهاية النطاق”.

وقدر السعر الشركة بمبلغ 4.54 مليار دولار، وتم تجاوز الاكتتاب في الشريحة المؤسسية (90% من العرض) 59 مرة.

وقبل 3 أشهر، كان البنك المستشار المالي الوحيد والمنسق العالمي للاكتتاب العام لشركة جاهز، وهي منصة سعودية الكترونية تربط بين مقدمي خدمة الطعام وبين المشتري، وجمعت الصفقة 474 مليون دولار وبلغت قيمة الشركة 2.4 مليار دولار.

ويقبل لينج فرضية أن أسعار النفط لن تظل مرتفعة إلى الأبد، لكنه يصر على أنه لا يزال هناك الكثير من الأصول عالية الجودة التي ستطرح في السوق بمرور الوقت

ويتصدر بنك “اتش اس بي سي” تصنيفات الاكتتاب العام في بلومبيرج 2022 حتى الآن لدول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا .