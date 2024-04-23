فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية ترخص لبنك يو بي إس السويسري

واصلت البنوك الأجنبية المرخص لها بممارسة أعمالها في السعودية توسيع عملياتها خلال الفترة الماضية، بافتتاح 10 فروع جديدة في العام 2023

فريق التحرير by فريق التحرير

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الثلاثاء على منح ترخيص لبنك “يو بي إس” السويسري لفتح فرع له في السعودية لمزاولة أعماله المصرفية.

وقد واصلت البنوك الأجنبية المرخص لها بممارسة أعمالها في السعودية توسيع عملياتها خلال الفترة الماضية، بافتتاح 10 فروع جديدة في العام 2023، بعد أن كان عدد الفروع العاملة نحو 30 فرعاً، لترتفع العام الماضي وتصل إلى 40 فرعاً.

وتوزعت الفروع العاملة في السعودية بنهاية العام الماضي كالاتي:

  • بنك الإمارات دبي الوطني بـ15 فرعاً.
  • الكويت الوطني، والخليج الدولي، وأبو ظبي الأول بواقع 3 فروع لكل منها.
  • قطر الوطني، والبنك الصناعي والتجاري الصيني بواقع فرعين لكل بنك مرخص.
  • بنوك بي إن بي باربيا، ودويشته بنك، ومسقط، والبحري الوطني، وجي بي مورجان تشيز ان أي، وصحار الدولي، والمصرف الأهلي العراقي، وبنك ستاندرد تشارترد، وكريديت سويس، وإم يو إف جي المحدودة، وزراعات بنكازي، وباكستان الوطني تمتلك فرعاً واحداً لكل منها.
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فريق التحرير

فريق التحرير

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