أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن إصدار “قواعد احتساب الفائدة وفقا لمعدل النسبة السنوية (APR)” للفائدة، في مبادرة لتطوير ممارسات الإفصاح عن معدل النسبة السنوي للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية، إضافة إلى توحيد آلية احتساب المعدل لمختلف المنتجات في قطاع التمويل. وشملت القواعد جملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام عامة تتعلق بطريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، وتحديد عدد من البنود الواجب الالتزام بها عند احتساب تكلفة التمويل.

كما شملت الأحكام متطلبات لآلية تطبيق حاسبة معدل النسبة السنوي ومراجعتها وتحديثها دوريًا من الجهات التمويلية. ويسري تطبيق هذه القواعد بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشرها على موقع البنك المركزي. وطرح البنك المركزي السعودي في وقت سابق مشروع “قواعد احتساب معدل النسبة السنوي”؛ لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين حياله، وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية لهذه القواعد. ويمكن الاطلاع على قواعد احتساب معدل النسبة السنوي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.​​​​​​​

ومثلا، تنص المادة الرابعة أنه ” ​على جهات التمويل الالتزام باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي المعدة على برنامج جداول البيانات (Excel) المرافقة لهذه القواعد وذلك لغرض تطبيق أحكامها.​”

في مبادرة لتطوير ممارسات الإفصاح للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية.. #البنك_المركزي_السعودي يصدر "قواعد احتساب معدل النسبة السنوي".https://t.co/tGhuzkVfBM pic.twitter.com/zw2hIrc8eW — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) November 8, 2023