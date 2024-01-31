المركزي المصري ينفي تعديل حد السحب النقدي اليومي من البنوك

نفى البنك المركزي المصري، صدور أي تعليمات جديدة بخصوص حد السحب النقدي اليومي من البنوك.

وأكد البنك المركزي المصري، في بيان، أن التعليمات الحالية السارية بدون تعديل، والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري، إلى 150 ألف جنيه مصري، صدرت في 25 أغسطس 2022، وللم تتغير حتى الآن.

أهداف تقييد حد السحب النقدي

وأضاف المركزي المصري، الأربعاء، أن تقييد حد السحب اليومي، هدفه هو ترسيخ مبدأ الشمول المالي حسب الممارسات المصرفية الدولية، لتحفيز المتعاملين مع البنوك، لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية التي تشمل التحويلات، ووسائل وأدوات الدفع الإلكترونية المختلفة، والمتاحة لدى كافة البنوك.

وأهاب البنك المركزي المصري، وسائل الإعلام، بضرورة توخي الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي، أو القطاع المصرفي، خاصة بعد تناول عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، أخباراً جديدة بصدور تعليمات جديدة من “المركزي” بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل، أو جميع حساباته.