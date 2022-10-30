الراجحي يبدأ طرح صكوك بقيمة 4 مليارات ريال وبعائد 5,5% سنوياً

أعلن مصرف الراجحي في إفصاح عبر موقع “تداول السعودية” عن بدء إصدار صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي بقيمة 4 مليارات ريال وبعائد 5,5 سنوياً وطرحها طرحاً عاماً أمام المؤسسات والأفراد بدءاً من اليوم على ان ينتهي الطرح بتاريخ 10 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

وسيتم طرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظامياً.

وقام مصرف الراجحي بتعيين شركة الراجحي المالية كمستشار مالي ومدير الاكتتاب والمتعامل فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.

ويبلغ الحد الأدنى للإكتتاب خمسة صكوك، بقيمة اسمية تبلغ (5,000) ريال سعودي. ولمزيد من التفاصيل، الرجاء الاطلاع على نشرة الإصدار الأساسية المعدة بخصوص الصكوك.

ويبلغ سعر الطرح والقيمة الإسمية 1000 ريال سعودي للصك الواحد

ويجوز لمصرف الراجحي استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية المعدة بخصوص الصكوك والمؤرخة في 24/03/1444هـ (الموافق 20/10/2022).

ويجب على المستثمرين من المؤسسات الراغبين في شراء الصكوك تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح إلى المتعامل أو المتعاملين.

وفي ما يتعلق بالمستثمرين الأفراد، فيجب عليهم تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح إلى الجهات المستلمة من خلال الوسائل المتاحة لدى الجهات المستلمة، بما في ذلك عبر الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي للجهات المستلمة.

وتتمثل الجهات المستلمة بكل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي والجزيرة كابيتال وبنك الرياض وبنك البلاد.

ويخضع شراء المستثمرين للصكوك لاستيفاء الشروط والأحكام الواردة في نموذج طلب شراء المستثمر ونشرة الإصدار الأساسية.