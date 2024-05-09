فريق التحرير by فريق التحرير

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الدين الخارجي لمصر يرتفع 3.5 مليار دولار إلى 168 مليار دولار 

رفعت مصر ديونها الخارجية لأربعة أمثالها منذ 2015 للمساعدة في تمويل إنشاء عاصمة جديدة وبنية تحتية وشراء أسلحة ودعم العملة.

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 3.5 مليار دولار إلى 168 مليار دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في كانون الأول / ديسمبر 2023، مقارنة مع 164.5 مليار دولار في نهاية أيلول / سبتمبر ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022، كما كشفت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الخميس.

ورفعت مصر ديونها الخارجية لأربعة أمثالها منذ 2015 للمساعدة في تمويل إنشاء عاصمة جديدة وبنية تحتية وشراء أسلحة ودعم العملة.

وأدى نقص مزمن في العملة الأجنبية بعد الأزمة الأوكرانية إلى نزوح استثمارات أجنبية من البلاد مما دفع الحكومة إلى طلب دعم من صندوق النقد الدولي الذي وافق في آذار / مارس على حزمة بثمانية مليارات دولار.

ووافقت مصر في إطار الحزمة على خفض الإنفاق على المشروعات الحكومية الكبيرة.

وقال البنك المركزي إن الدين الخارجي، و82.5 بالمئة منه دين طويل الأجل، يعادل 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...