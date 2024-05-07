الدار العقارية تعين بنوكاً لطرح صكوك خضراء

عينت شركة الدار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي، بنوكاً لطرح صكوك خضراء لأجل عشر سنوات، كما أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها وكالة “رويترز”.

واختارت الشركة بنك إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين.

وسيتولى بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول والمشرق ومورجان ستانلي دور المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين.

وستعقد البنوك اجتماعات للمستثمرين العالميين اليوم قبل طرح صكوك خضراء غير مضمونة من الحجم القياسي مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات ضمن برنامج تمويل أطلقته الدار بقيمة ملياري دولار. وعادة ما يعني الحجم القياسي أنه لا يقل عن 500 مليون دولار.

وأضافت الوثيقة أن شركة التطوير العقاري طرحت أيضا صكوكا بقيمة 500 مليون دولار والتي تستحق في أيلول / سبتمبر 2025.

وسيتم تخصيص عائدات بيع الصكوك الخضراء لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في بعض المشروعات الخضراء.