الجرائم الإلكترونية أكبر مخاوف البنوك العالمية في 2024

شهد بنك “جي بي مورغان” زيادة في عدد المتسللين إلى أنظمته، رغم مواصلة عملاق وول ستريت، ومنافسوه التعامل مع تزايد الجرائم الإلكترونية العالمية، وفقًا لماري كالاهان إردوس، التي تقود إدارة الأصول، والثروات في بنك “جي بي مورجان تشيس”.

وأضافت إدوس، خلال جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس :” المحتالون يصبحون أكثر ذكاءً، وأسرع، وأكثر مكرًا، وأكثر ضررًا.. إنه أمر صعب للغاية، ولهذا السبب فإن البقاء في المقدمة بخطوة هو في الواقع مهمة كل واحد منا”.

مكافحة الجرائم الإلكترونية

وفي حديثها في منتدى دافوس، الأربعاء، قالت ماري إردوس إن البنك ينفق 15 مليار دولار على التكنولوجيا كل عام، ويوظف 62 ألف تقني، مع تركيز الكثير منهم فقط على مكافحة ارتفاع الجرائم الإلكترونية.

وتابعت:” لدينا مهندسين أكثر من جوجل أو أمازون”.

وأوضحت إردوس، أن البنك يتعرض لـ 45 مليار محاولة اختراق يوميًا، ومع ذلك، تم تصحيح هذا الرقم لاحقًا من قبل بنك جيه بي مورجان.

وعانت المصارف الغربية من تصاعد الهجمات السيبرانية في العامين الماضيين، والتي تم إلقاء اللوم فيها جزئياً على المتسللين الروس الذين تصرفوا رداً على العقوبات المفروضة على البلاد، وبنوكها في أعقاب العملية العسكرية الواسعة النطاق في أوكرانيا.

كما أدى أيضا استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل مجرمي الإنترنت إلى زيادة عدد الحوادث، ومستوى تعقيد الهجمات.

ارتفاع عدد الجرائم الإلكترونية

في العام الماضي، ارتفع عدد هجمات برامج الفدية في الصناعة المالية بنسبة 64%، وكان ما يقرب من ضعف مستوى عام 2021، وفقا لما نقلته صحيفة الفايننشال تايمز عن شركة سوفوس للأمن السيبراني.

كان بنك “جي بي مورجان”، ضحية لواحدة من أكبر الهجمات الإلكترونية على أحد البنوك قبل عقد من الزمن عندما تعرضت بيانات 83 مليون حساب، تتضمن حسابات 76 مليون أسرة، وحسابات 7 ملايين شركة، للخطر.

وفي حديثها في نفس الحدث في دافوس، قالت جيتا جوبيناث، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل مجرمي الإنترنت يثير مخاوف صناع السياسات.

وأضافت جوبيناث:” مع حالة عدم اليقين الهائلة بشأن حجم تأثير هذه التكنولوجيا والطريقة التي تتطور بها، يمكن للسياسة أن تحاول اللحاق بالركب”.

وقالت جوبيناث إن البنوك كانت من بين أكبر المنفقين على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وعلى الرغم من وجود العديد من الفوائد لهم فيما يتعلق بتحسين الإنتاجية، إلا أن هناك أيضًا مخاطر تتعلق بخصوصية البيانات والتحيز المتأصل في قرارات الإقراض.

مخاطر الذكاء الاصطناعي على سلوك الأسواق المالية

وأضافت، أن صندوق النقد الدولي يشعر بالقلق أيضًا بشأن المخاطر طويلة المدى للذكاء الاصطناعي التي تؤثر على سلوك الأسواق المالية.

وتابعت:” إذا دخلنا عالمًا تستخدم فيه جميع البنوك الكبرى هذه التكنولوجيا، التي تنتجها 3 أو 4 شركات كبرى، فهل سنرى سلوك قطيع فائق الشحن، حيث تكون روبوتات، أو نماذج الذكاء الاصطناعي مدفوعة بالمشاعر وتتغذى من بعضها البعض؟، بعد ذلك ينتهي بك الأمر إلى اتساع أكبر بكثير في الدورة المالية، حتى تحصل على طفرات ائتمانية كبيرة، وكساد ائتماني كبير”.