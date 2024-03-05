الثروات العائلية في الشرق الأوسط تسيل لعاب سيتي بنك

دأبت مجموعة “سيتي غروب” على إرسال كبار مصرفييها لتعزيز العلاقات مع المكاتب العائلية في الشرق الأوسط حيث تسعى هذه المكاتب لتنويع استثماراتها في قطاعات واعدة مثل العقارات والاستثمارات المباشرة في الملكية الخاصة، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وقال مانولو فالكو، نائب رئيس الخدمات المصرفية لدى “سيتي غروب”، إن ثروات هذه العائلات تأتي عادة من شركات كبيرة يملكونها، مما يعطي المجموعة المصرفية دافعا قوياً لاستقطاب المزيد من أعمالهم.

وقال فالكو خلال مقابلة في أبوظبي إن التعاون مع المكاتب العائلية يمثل “فرصة عظيمة” للمجموعة، مشيراً إلى أن هذه المكاتب يديرها أفراد موهوبون يسعون لتنفيذ استثمارات خاصة والمشاركة في الطروحات العامة الأولية، فضلاً عن رغبتهم في المشاركة في الصفقات الخاصة والانخراط في المراحل المبكرة للشركات الناشئة.

وشهدت الإمارات العربية المتحدة، وخصوصاً دبي وأبوظبي، تدفقاً كبيراً لأصحاب الثروات في السنوات الأخيرة، مما حولها إلى مركز جذب لإنشاء وتوسع المكاتب العائلية.

وكشف تقرير مشترك صدر عام 2023 من “كيه بي إم جي” و”أغريوس” الاستشاريتين، أن أكثر من ثلث هذه الشركات تدير أصولاً تزيد قيمتها عن مليار دولار، مما يعكس مدى جاذبية الإمارات كمركز مالي واستثماري عالمي.

وركزت “سيتي غروب” على تعزيز علاقاتها مع أكبر صناديق الثروة السيادية في المنطقة، والتي تدير أصولاً بنحو 3 تريليونات دولار نيابة عن حكومات الشرق الأوسط.

وأصبحت صناديق سيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، تلعب دوراً محورياً في قطاع التمويل العالمي بعد خروجها من طفرة أسعار السلع الأساسية بسيولة نقدية ضخمة، وتطلعها إلى إنفاق مليارات الدولارات على كل شيء بدءاً من التكنولوجيا والتمويل وحتى الرياضة وعلوم الصحة.