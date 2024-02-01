التضخم في منطقة اليورو يتباطئ والأرقام مخيبة للآمال

سجل التضخم في منطقة اليورو انحسارًا معقولًا خلال الشهر الماضي، إلا أنه ظل دون المستوى المتوقع بالنسبة للعوامل الأساسية، مما يعزز موقف البنك المركزي الأوروبي الحذر تجاه تخفيف السياسة النقدية، وفقاً لوكالة “رويترز“.

وتراجع معدل التضخم الاستهلاكي في منطقة اليورو إلى 2.8% في كانون الثاني/يناير من 2.9% في كانون الأول/ديسمبر، وهو ما يتوافق مع التوقعات ويقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وانخفض نمو الأسعار، الذي تراجع الآن بعيدًا عن ذروته في أواخر عام 2022، حيث تباطأ التضخم في السلع الغذائية غير المصنعة والطاقة والسلع الصناعية.

لكن نمو الأسعار الأساسية، وهو مقياس رئيسي يراقب البنك المركزي الأوروبي لأنه يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، انخفض فقط إلى 3.3% من 3.4%، وهو أعلى من التوقعات البالغة 3.2%.

وجاءت هذه الخيبة الطفيفة مع ثبات معدل تضخم الخدمات عند 4.0%، مما يشير إلى استمرار ضغوط الأسعار، خاصة من الأجور.

على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي كان واضحًا الأسبوع الماضي أن خفض أسعار الفائدة لا يجري حتى الآن، إلا أن صناع السياسة المالية يبدون أكثر ثقة في أن التضخم تحت السيطرة، مما يشير إلى أن البنك يقترب من دورة تخفيف السياسة.

وأعطت هذه الرهانات دفعة أخرى في وقت متأخر من الليل عندما تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بنبرة متفائلة مماثلة، وناقش علانية إمكانية خفض أسعار الفائدة، حتى لو قال إن مارس كان من المحتمل أن يكون مبكرًا جدًا.

بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي، يتوقع المستثمرون الآن ما مجموعه 142 نقطة أساس من خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع أن الخطوة الأولى في أبريل قد تم تسعيرها بالكامل تقريبًا. ترى الأسواق بعد ذلك أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في كل اجتماع هذا العام.

على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي قد رد على رهانات السوق، إلا أن الفجوة الفعلية بين الجانبين ليست كبيرة جدًا، والنقاش يدور حول ما إذا كان الخفض الأول يجب أن يأتي في أبريل أو يونيو، وهي اختلاف بسيط بالنظر إلى أن السياسة النقدية تعمل بأثر رجعي لمدة 12 إلى 18 شهرًا.

يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يصل التضخم إلى هدفه البالغ 2% فقط في عام 2025، لكن الاقتصاديين في السوق وحتى نائب رئيس البنك نفسه يناقشون علانية إمكانية حدوث مزيد من الانخفاض في التضخم.

أسعار الطاقة أقل مما كان متوقعًا، والتجارة الخارجية لا تزال ضعيفة، وقد خالف نمو الأجور التوقعات المتشائمة، وبدأ سوق العمل في التليين، كل ذلك يشير في اتجاه تخفيف ضغوط الأسعار.

ومع ذلك، هناك مشكلة محتملة تتمثل في أن انخفاضًا أسرع في التضخم يعني أن أسعار الفائدة الحقيقية، أو المعدلة حسب التضخم، سترتفع، لذلك سيكون البنك المركزي الأوروبي يشدد السياسة المالية في الوقت الذي كانت فيه الأسعار تحت السيطرة وبدأ الحديث عن التخفيف.