التحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 24.4% إلى 1.512 تريليون درهم

قفزت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي في الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ بنسبة 24.4% إلى 1.512 تريليون درهم خلال شهر كانون الثاني / يناير 2024، مقارنة بتحويلات بلغت 1.215 تريليون درهم خلال يناير 2023.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم، أن التحويلات المنفذة خلال يناير 2024 توزعت بواقع 973.6 مليار درهم بين البنوك و538.9 مليار درهم بين عملاء البنوك.

ويعتبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو النظام الرئيسي للتحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ آب / أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

وارتفعت قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بنسبة 11.8% إلى 109.4 مليار درهم موزعة على 1.965 مليون شيك خلال يناير الماضي.

ووصلت قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال يناير الماضي إلى 15.466 مليار درهم، في حين وصلت قيمة السحوبات النقدية 14.9 مليار درهم.