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الإمارات.. 4.5 تريليون درهم قيمة التحويلات المالية خلال الربع الأول

قيمة التحويلات المنفذة عبر النظام بلغت 4.527 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي.

فريق التحرير by فريق التحرير

شهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة التحويلات المالية المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت 4.5 تريليون درهم.

وتُعدّ هذه النتائج إنجازاً استثنائياً يُعكس نموّ وتطور الاقتصاد الإماراتي، فضلاً عن كفاءة وفعالية نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ الذي يُتيح تحويل الأموال بشكل فوري وآمن بين الجهات المشتركة في النظام.

وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري قد ارتفعت بنسبة 16.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، حيث بلغت 3.896 تريليون درهم.

وتوزعت التحويلات المالية المنفذة خلال الربع الأول على النحو التالي:

  • 2.839 تريليون درهم تحويلات بين البنوك.
  • 1.687 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

وشهدت قيمة التحويلات ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت:

  • 1.512 تريليون درهم في يناير.
  • 1.449 تريليون درهم في فبراير.
  • 1.565 تريليون درهم في مارس.
التحويلات المالية
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فريق التحرير

فريق التحرير

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