احتياطات أكبر البنوك الأمريكية تتبخر فجأة.. ما السبب؟

تشير التوقعات إلى أن هناك مشكلة تلوح بالأفق في البنوك الأمريكية التي تعاني من القروض المعدومة في القطاع العقاري.

ولا يقتصر الأمر على البنوك الإقليمية، فقد تجاوزت القروض العقارية التجارية المعدومة احتياطيات الخسارة لدى أكبر البنوك الأمريكية بعد زيادة حادة في المدفوعات المتأخرة المرتبطة بالمكاتب ومراكز التسوق وغيرها من العقارات.

انخفاض احتياطات البنوك الأمريكية

ووفقًا لبيانات الإيداعات في المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بأمريكا (FDIC)، فقد انخفض متوسط الاحتياطيات في “جي بي مورغان تشيس”، وبنك “أوف أمريكا“، و”ويلز فارجو”، و”سيتي غروب“، و”غولدمان ساكس”، و”مورغان ستانلي”، من 1.60 دولار إلى 90 سنتًا لكل دولار من الديون العقارية التجارية التي يتأخر المقترض فيها لمدة 30 يومًا على الأقل.

ونقلت فايننشال تايمز، عن مايكل بار، الذي يشرف على وحدة الإشراف على البنوك في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الجمعة، قوله إن الهيئات التنظيمية “ركزت بشكل وثيق على إقراض البنوك للعقارات”، بما في ذلك “كيفية الإبلاغ عن مخاطرها” داخليًا وما إذا كانت “توفر المخصصات بشكل مناسب ولديها رأس مال كافٍ”، للحماية من خسائر القروض المعدومة المستقبلية المحتملة.

وزادت قيمة القروض المتأخرة المرتبطة بالمكاتب، ومراكز التسوق، والشقق، وغيرها من العقارات التجارية في القطاع المصرفي الأمريكي بأكثر من الضعف في 2023 لتصل إلى 24.3 مليار دولار، ارتفاعا من 11.2 مليار دولار في 2022.

والآن، تحتفظ البنوك الأمريكية باحتياطيات بقيمة 1.40 دولار لكل دولار من القروض العقارية التجارية المتأخرة، بانخفاض عن 2.20 دولار قبل عام، وفقًا لبيانات مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، كما كان على البنوك ذات التغطية الأدنى استيعاب خسائر القروض العقارية التجارية المحتملة منذ أكثر من 7 سنوات.

بنك “نيويورك كوميونيتي” يخسر أكثر من 50%

في وقت سابق من هذا الشهر، خسر بنك “نيويورك كوميونيتي”، أكثر من 50 % من قيمته السوقية بعد الإبلاغ عن خسائر محتملة بمئات الملايين من الدولارات لم يتم الكشف عنها سابقًا في دفتر قروضه العقارية التجارية.

في الظروف الطبيعية، تحدد البنوك والجهات التنظيمية مخصصات القروض حسب فئتها، ومعدلات الخسارة التاريخية.

وتحتفظ البنوك بمخصصات أعلى – على سبيل المثال، 10%- للإقراض غير المضمون مثل قروض بطاقات الائتمان، مقارنة بنسبة 2 أو 3 % للقروض العقارية التجارية، التي لديها معدلات تخلف عن السداد أقل.

زيادة الاحتياطيات مع مستويات التأخر في السداد

يجادل البعض بأن الاعتماد على معدلات الخسارة التاريخية للعقارات التجارية – وخاصة المكاتب – في أعقاب الجائحة قد يكون محفوفا بالمخاطر، ومع ذلك، ينبغي للبنوك بدلا من ذلك أن تعتمد الاحتياطيات على المستويات الحالية من حالات التأخر في السداد.

ويقول المصرفيون، إن احتياطيات البنوك ضد حالات التأخر في السداد كانت أعلى مما هو مطلوب قبل عام، ويتم سحبها الآن مع ارتفاع حالات التأخر في السداد.

وقال بريان موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، في ديسمبر، إن البنك حدد فقط 5 مليارات دولار من ديون العقارات التجارية المرتبطة بالمباني في قطاعات سوق العقارات التي انخفضت فيها الأسعار، وهو رقم قال إنه صغير بالنسبة لبنك كسب ما يقرب من 30 مليار دولار العام الماضي، ولديه أكثر من 3.2 تريليون دولار من الأصول.

وقال موينيهان: “إنه جزء صغير من الطاولة.. نحن نشعر بالرضا”.

مع ذلك، قال بنك أوف أمريكا، هذا الشهر في تقرير لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، إن التأخر في سداد القروض المرتبطة بالمكاتب، والشقق، والمباني غير السكنية الأخرى، قفز بنسبة 50 % في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.1 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، خفض البنك احتياطيات خسائره لتلك القروض بمقدار 50 مليون دولار إلى ما يقل قليلاً عن 1.3 مليار دولار.

ووفق بيانات BankRegData، فإن البنوك الأمريكية، يمكن أن تخسر 60 مليار دولار بسبب القروض العقارية التجارية المتعثرة في السنوات الـ5 المقبلة، أي حوالي ضعف المبلغ البالغ 31 مليار دولار الذي احتفظت به لخسائر تلك القروض.